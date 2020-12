Voormalig Wimbledon-winnaar Olmedo (84) overleden

Voormalig tenniskampioen Alex Olmedo, die in 1959 in drie majortoernooien de eindstrijd haalde en twee finales won, is op 84-jarige leeftijd overleden.

De in Peru geboren Olmedo verhuisde als tiener naar de Verenigde Staten en werd Amerikaans staatsburger. Na een reeks successen in kleinere toernooien won hij in 1958 het gemengd dubbelspel op de US Open (toen nog US Championships geheten). Ook veroverde hij dat jaar met de VS de Davis Cup.

In 1959 haalde hij in het enkelspel de eindstrijd van de Australian Championships, Wimbledon en de US Championships (alle op gras). Hij verloor alleen de finale in New York. Op Wimbledon versloeg hij de Australische 'coming man' Rod Laver, die het toernooi later vier keer op zijn naam zou schrijven.