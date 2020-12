Tandeloos Feyenoord strandt op Oostenrijkse akker, geen Europees vervolg

En ploeteren was wat Feyenoord deed, met een hoofdletter P. De bezoekers creëerden één goede kans, maar Jens Toornstra stuitte halverwege de eerste helft in kansrijke positie op doelman Alexander Kofler.

De grasmat in het Wörthersee Stadion voorspelde al een ploeteravond voor Feyenoord. Geen schone Alpenweide, maar een Oostenrijkse akker waarop alleen werkvoetbal mogelijk was. Tegen een ploeg waarvan eerder in eigen huis, mede door drie penalty's tegen, met 4-1 verloren was.

De Europese campagne van Feyenoord zit erop. De Rotterdammers gingen op bezoek bij het bescheiden Wolfsberger AC met 1-0 onderuit, waar een zege vereist was voor overwintering in de Europa League.

De opdracht voor de tweede helft was daarmee duidelijk: twee keer scoren. Want alleen bij een overwinning in Oostenrijk zou Feyenoord zich plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League. Dat dit geen gemakkelijke opgave was, bleek wel uit het feit dat de ploeg van Dick Advocaat in zijn laatste vier wedstrijden eenmaal gescoord had. In totaal.

Geen inspiratie

Feyenoord probeerde het wel, maar het ontbrak de ploeg aan inspiratie en - ondanks de terugkeer in de basis van Steven Berghuis - misschien ook wel kwaliteit. Aan de woorden van Advocaat voor aanvang, de trainer stelde dat Feyenoord geen topclub was, leek wat dat betreft weinig gelogen.

De Rotterdammers hadden wel veel balbezit, leken dat ook te mogen hebben van Wolfsberger, maar kwamen tussen de 24ste en de 79ste minuut tot geen enkel schot. Niet op en niet naast of over het Oostenrijkse doel. De poging van Berghuis die een eind aan die treurige periode maakte, ging overigens hoog over.