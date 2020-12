Amfetaminelab ontdekt in Tilburgse flat

De politie heeft in een flat in Tilburg een drugslab ontdekt. Volgens de politie gaat het om een vrij groot amfetaminelab dat een potentieel gevaar was voor omwonenden.

Het lab werd ontdekt nadat er gisteren een man met drugs was opgepakt in Tilburg. Verder onderzoek leidde tot het appartement waarin het lab zich bevond, meldt Omroep Brabant. De politie heeft naar aanleiding van de vondst nog niemand aangehouden.

Specialisten van de politie hebben een onderzoek ingesteld. Daarna wordt het lab ontmanteld. Volgens de politie hadden er ongelukken kunnen gebeuren. "Het is een appartement omringd door andere appartementen. Dat had zomaar catastrofale gevolgen kunnen hebben."