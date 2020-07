Boeren blokkeren enkele uren distributiecentrum AH in Zaandam

Bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam hebben circa dertig boeren met hun trekkers een paar uur lang de toegangspoort geblokkeerd.

De actie verliep volgens een woordvoerder van Boeren in Actie Noord-Holland in gemoedelijke sfeer en goed overleg. De politie was aanwezig, maar hoefde niet in te grijpen.

'Lege schappen'

Vanuit het distributiecentrum in Zaandam worden producten naar zo'n 300 winkels in de regio vervoerd. Er rijden per uur enkele tientallen vrachtwagens in en uit. Mogelijk loopt de levering aan winkels door de boerenactie vertraging op. "Dat vinden we voor ons en en voor de klanten niet prettig", zegt een woordvoerder.

De boeren wilden met hun actie aandacht vragen voor eerlijke prijzen voor Nederlandse producten en voor dierenwelzijn.

En ze zijn dit keer niet alleen met grote tractoren gekomen: