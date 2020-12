Handbalsters hard onderuit tegen Noorwegen: 'Details waren doorslaggevend'

Abbingh verklaarde na het duel dat ze het gevoel had dat er meer in had gezeten. "We begonnen goed en ik denk dat we aanvallend en verdedigend goed stonden. Maar we komen in een lastige fase waarin we een paar keer tijdstraffen en penalty's tegen krijgen. Dan is het moeilijk om met Noorwegen mee te komen, want je hebt iedereen nodig."

"Ik had toch wel het gevoel dat we de hele wedstrijd redelijk speelden, maar de details hebben de wedstrijd bepaald. Natuurlijk zijn zij ook gewoon goed. Maar ik denk niet dat wij veel voor de Noren onderdoen", aldus Abbingh.

Noorwegen verslapt niet

Ook na de pauze kwam Noorwegen scherp voor de dag en het vergrootte de voorsprong tot acht punten. Nederland herpakte zich halverwege de tweede helft nog wel enigszins, maar stuitte geregeld op de sterke defensie van de Noren.

Noorwegen wist gemakkelijker het doel te vinden en liep zo uit tot 28-17. In de laatste minuten wisselde de Noorse ploeg enkele sterkhouders en zo wist Oranje het verschil nog enigszins te beperken tot zeven doelpunten.