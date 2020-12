Handbalsters hard onderuit op EK tegen topfavoriet Noorwegen

De Nederlandse handbalsters zijn bij de eerste wedstrijd in de hoofdronde van het EK hard onderuit gegaan tegen topfavoriet Noorwegen. In het Deense Kolding werd met 32-25 verloren.

Na een snelle 2-0 voorsprong, werden de rollen omgedraaid en keek Nederland in het vervolg van het duel vrijwel constant tegen een achterstand aan. Toch kwam Oranje zeker niet slecht voor de dag.

Zo scoorde het twee keer in een ondertalsituatie, maar zag de ploeg gedurende de eerste helft de achterstand op de Noren wel steeds groter worden. Na twintig minuten keek de regerend wereldkampioen tegen een 12-6 achterstand aan.

Nederland, dat zich ternauwernood plaatste voor de hoofdronde, werd wat onzorgvuldiger in de aanval en kreeg zo regelmatig snelle Noorse aanvallen om de oren. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade ging uiteindelijk rusten met een 16-10 achterstand.

Zevenhonderdste doelpunt

Lois Abbingh maakte in de eerste helft haar zevenhonderdste interlanddoelpunt voor Oranje. De topschutter speelde in Denemarken haar 158e interland. Topscorer aller tijden bij de handbalsters is Olga Assink met 954 doelpunten.