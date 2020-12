Lomb na acht jaar weer in doel Leverkusen, AC Milan verdringt Lille

Bayer Leverkusen heeft de groepsfase in de Europa League afgesloten met een afgetekende overwinning op Slavia Praag. De ploeg van trainer Peter Bosz, die al zeker was van overwintering, was in eigen huis met 4-0 te sterk voor de medekoploper en greep daardoor de eindzege in groep C.

Dankzij het kwartet treffers kwam Leverkusen uit op een totaal van 21 doelpunten. Nooit eerder wist een Duitse club in de groepsfase van de Europa League zo vaak te scoren.

Omdat de 4-0 van Karim Bellarabi pas in de extra tijd viel, kwam het internationale record van Napoli ook niet echt in gevaar. De Italiaanse club produceerde in het seizoen 2015/2016 in de zes groepswedstrijden 22 doelpunten.

Acht jaar en vier dagen

Niklas Lomb stond overigens pas voor de tweede keer onder de lat bij Leverkusen, precies acht jaar en vier dagen na zijn debuut voor de Duitse club. De 27-jarige keeper staat al sinds 2008 onder contract bij Leverkusen, maar werd tussen 2015 en 2019 verhuurd aan clubs uit de tweede en derde liga.

Een wedstrijd voor Leverkusen in de Bundesliga heeft hij nog niet op zijn naam staan: ook zijn debuut - op 6 december 2012 tegen Rosenborg - was in de groepsfase van de Europa League.

AC Milan verdringt Lille

Het al voor de volgende ronde geplaatste Lille heeft op de valreep de eerste plaats in groep H verspeeld. De Fransen gingen met 3-2 onderuit bij Celtic, dat pas één punt had overgehouden aan de voorgaande vijfde wedstrijden in de Europa League boekte.