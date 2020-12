UCI komt belofte na: waslijst aan veiligheidsmaatregelen voor wielerkoersen

Valpartij Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen - ANP

De internationale wielrenunie UCI heeft een reeks maatregelen aangekondigd om de veiligheid in koersen te vergroten. Zo komt er een veiligheidsmanager bij elke koers en komen er standaardeisen voor dranghekken langs de finishstraat. De maatregelen, opgesteld door een werkgroep waarin vertegenwoordigers van zowel wielerploegen, renners als organisatoren zaten, zijn mede een gevolg van een serie van ernstige incidenten dit jaar. De valpartij met Fabio Jakobsen, in de Ronde van Polen, is daarbij het meest in het oog springend. Maar ook tegen rondstuiterende bidons en rondcirkelende helikopters wordt vanaf het nieuwe seizoen strenger opgetreden.

Vanaf januari 2021 moeten de maatregelen van kracht worden, in zowel de koersen voor de mannen als de vrouwen, waarbij in eerste instantie de focus zal liggen op de wedstrijden in de WorldTour. Crash Jakobsen Een van de maatregelen: een standaard hek, dat wordt gebruikt bij elke wedstrijd waarin een (mogelijke) massasprint plaats kan vinden. Experts moeten zich daarover gaan buigen. Directe aanleiding hiervoor is de valpartij in de Ronde van Polen, waarbij opviel dat de dranghekken niet bestand waren tegen een valpartij waardoor renners, in dit geval de Nederlandse sprinter Jakobsen, ernstigere verwondingen kunnen oplopen. Jakobsen werd na zijn val twee dagen in coma gehouden. Zijn gezicht was verbrijzeld, maar alle vitale organen waren intact.

Behalve de verplichte veiligheidsmanagers en de eisen voor de dranghekken, komt er ook meer aandacht voor obstakels op de route en hoe deze goed te markeren voor de renners. En er worden strengere regels opgesteld voor het gedrag van 'verkeer' in de koers; automobilisten, motorrijders én helikopterpiloten. Deze laatste groep wordt onder meer genoemd door een voorval in de Giro dit jaar, waar de wind van een laaghangende helikopter enkele renners, onder wie de Nederlander Etienne van Empel, de weg afblies.

Ook wordt er strenger opgetreden tegen gevaarlijk gedrag van renners tijdens de koers. Het gaat dan om het (op gevaarlijke plekken) weggooien van bidons door renners en het aannemen van gevaarlijke houdingen tijdens afdalingen. Daarnaast komt er betere supervisie op het gebruik van materialen door ploegen, zoals bidonhouders en schijfremmen. De maatregelen rondom de bidons vloeien voort uit de zware valpartijen in de recente Giro. Onder anderen Geraint Thomas en Pieter Weening moesten opgeven nadat ze onderuit waren gegaan door rondstuiterende bidons.

De UCI had eind augustus al aangekondigd de inspecties bij wegwedstrijden te verbeteren, na herhaaldelijke protesten van renners over gevaarlijke situaties. En ze kondigden aan gehoor te geven aan de onvrede in het peloton. Namens de renners zaten onder anderen Philippe Gilbert en Matteo Trentin in de werkgroep die de nieuwe regels opstelde. Gilbert: "Als een renner die direct de gevolgen van de maatregelen zal ondervinden, ben ik zeer tevreden dat ik hierbij betrokken en gehoord ben door de UCI. Ik was in staat om direct de zorgen van de renners te uiten, als het aankomt op belangrijke thema's zoals het gebruik van hekken en het gedrag van voertuigen rondom het peloton tijdens de koers." Formaliteit De managementcommissie van de UCI moet de maatregelen overigens nog goedkeuren, maar dat lijkt slechts een formaliteit.