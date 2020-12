Simpele zege op Omonia levert PSV groepswinst op in Europa League

Omdat Granada in Griekenland bij PAOK niet verder kwam dan een 0-0 remise, schoof PSV in groep E van de tweede plaats door naar de eerste in de eindstand.

Het veel sterkere PSV wist het veldoverwicht pas halverwege ook in kansen om te zetten. Een inzet van Donyell Malen werd van de lijn gehaald, bij een schot van Philipp Max stond doelman Fabiano in de weg en de pegel van Jorrit Hendrix vloog net over.

In de 35ste minuut was het wel raak. Een voorzet van Max werd in het doel gelopen door Malen, die eind oktober ook op Cyprus (2-1 winst) twee keer had gescoord tegen Omonia. Op slag van rust was hij ook dicht bij de 2-0, terwijl kort daarvoor aanvoerder Denzel Dumfries de paal had getroffen.

Een dik kwartier na de pauze pikte Dumfries alsnog zijn doelpunt mee, nadat hij in het Cypriotische strafschopgebied onderuit was gelopen en zelf de toegekende penalty verzilverde.