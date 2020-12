Tien man AZ gaan onderuit in Kroatië en nemen afscheid van Europa

AZ heeft zich niet weten te plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League. De Alkmaarders gingen bij Rijeka met 2-1 onderuit, waar gewonnen had moeten worden om beslag te leggen op plek twee in groep F.

Het begin van de Alkmaarders was nog veelbelovend. AZ had thuis al met 4-1 gewonnen en legde Rijeka voor rust ook in Kroatië zijn wil op, met aardige mogelijkheden voor Myron Boadu (3x), Jesper Karlsson en Yuki Sugawara. Gescoord werd er echter niet.

Rijeka lukte dat wel, maar gelukkig voor AZ zette de - verder zwakke - arbitrale leiding een streep door die goal. Centrumverdediger Nino Galovic kopte een kwartier voor rust raak, maar zag zijn treffer vanwege buitenspel worden afgekeurd.