Transgender vrouw uit Armenië krijgt Nederlandse mensenrechtenprijs

De Mensenrechtentulp 2020 gaat naar de eerste geregistreerde transgender vrouw van Armenië, Lilit Martirosyan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft haar deze jaarlijkse prijs vanwege haar "aanhoudend leiderschap in het eisen van aandacht en respect voor transgender personen en sekswerkers in Armenië".

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft de prijs, een bedrag van 100.000 euro en een bronzen beeld, uitgereikt op een online ceremonie.

Bedreigd met de dood

Martirosyan is oprichtster en voorzitster van de Right Side Human Rights Defence NGO. Deze organisatie zet zich in voor gelijke rechten voor iedereen, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit. Ze heeft ook gezorgd dat er een gemeenschapscentrum in haar land kwam voor de lhbti-gemeenschap.

Ze heeft volgens minister Blok nooit de "geweldloze weg naar verandering" opgegeven, ook niet toen ze met de dood werd bedreigd. "Keer op keer hield ze vast aan dat sprankje hoop en stond ze op om haar waarden te verdedigen", aldus Blok. "Hopelijk helpt deze prijs Lilit om haar strijd voort te zetten."