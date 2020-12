Van luchtbedverhuur naar miljardenbedrijf: waarde Airbnb verdubbelt na beursgang

Airbnb is genoteerd aan de Amerikaanse techbeurs Nasdaq - EPA

Wat in 2007 begon als idee van twee Amerikanen om de huur te kunnen betalen, is nu een gevestigde naam in de reiswereld met een beurswaarde vergelijkbaar met die van hotelboekingssite Booking.com. Het Amerikaanse woningverhuurplatform Airbnb is sinds vandaag beursgenoteerd en had bij de beursgang nog een waarde van zo'n 34 miljard euro. Een aandeel Airbnb kostte bij de introductie 68 dollar. Na opening van de handel werd die prijs meer dan verdubbeld: de koers schoot omhoog naar zo'n 146 dollar. Daarmee werd de beurswaarde van het bedrijf zo'n 90 miljard dollar, zo'n 74 miljard euro. Mede-oprichter Brian Chesky zei vandaag toen hij de verwachte openingskoers hoorde in een interview met persbureau Bloomberg, dat hij vereerd was. Vreemden in huis halen Hij en Joe Gebbia bedachten in 2007 dat het handig zou zijn om woonruimte in je huis te kunnen verhuren aan vreemden. Onder de naam Air Bed and Breakfast verhuurden ze drie luchtbedden in hun huis. "Toen we ermee begonnen vonden mensen het een eng idee om vreemden in hun huis te halen", zei mede-oprichter Joe Gebbia eerder in een interview. Maar dat is helemaal veranderd. Inmiddels zijn er meer dan 825 miljoen boekingen wereldwijd via de app gedaan.

Podcast De Dag gaat over de opkomst van het Amerikaanse bedrijf Airbnb, dat inmiddels meer kamers heeft dan de grootste hotelketens ter wereld. De aflevering is hier te beluisteren.

De bedenkers haalden er een ontwikkelaar bij en met z'n drieën bezitten ze nu meer dan 40 procent van de aandelen van het miljardenbedrijf. In Nederland zijn er zo'n 65.000 woningen op het platform te huur. Verhuurders in steden merken dat de belangstelling sinds de uitbraak van het coronavirus behoorlijk terugloopt. Zoals Nanny Scholten in Breda, die een huis naast haar woning via de app verhuurt. "Voor corona zat het ieder weekend vol. Door corona zijn we nu gehalveerd qua inkomsten. En wij leven hiervan, het is ons hoofdinkomen."

Verhuurder Nanny Scholten - NOS

Aan de andere kant zijn er verhuurders buiten de steden die niet te klagen hebben over de drukte, zoals Niels Fermont Vos. Hij biedt een huis aan op de Hatertse en Overasseltse Vennen. "We zitten eigenlijk elk weekend vol, ondanks corona. We hebben een enkele keer een afzegging gehad van buitenlandse toeristen. Dat werd binnen een dag opgevuld door Nederlandse toeristen die stonden te springen om een beetje afleiding."

Niels Fermont-Vos - NOS