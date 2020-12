Sterk verdedigend Ajax na rust ten onder tegen Bayern München

Keeper Lize Kop redde knap op een inzet van Marina Hegering en even later was de Oranje-international in het Ajax-doel ook alert op een schot van collega-international Lineth Beerensteyn. Mede dankzij het goede keeperswerk van Kop hield Ajax Bayern op 0-0 na 45 minuten.

De Ajax-vrouwen hebben de eerste wedstrijd in de zestiende finales van de Champions League verloren: op het complex van De Toekomst was Bayern München met 3-1 te sterk.

Niet veel later gooide Hegering het duel echter in het slot door de 3-1 aan te laten tekenen. Volgende week woensdag is de return, in München.

De 19-jarige Jonna van de Velde bracht Ajax daarna weer helemaal terug in de wedstrijd door een afvallende bal fraai raak te schieten. Het was voor Bayern de eerste tegentreffer uit een velddoelpunt dit seizoen.

Coach Danny Schenkel hield een dubbel gevoel over aan de ontmoeting. "Het resultaat is natuurlijk teleurstellend, maar we hebben het ook gewoon hartstikke goed gedaan tegen de top van Europa. dan mag je best trots zijn op wat je hebt laten zien."

"Onze uitgangspositie is niet best, maar we willen volgende week aanvliegen alsof het één wedstrijd is en onze huid daar zo duur mogelijk verkopen."

"Niveau hoger geworden "

Bayern München-aanvaller Lineth Beerensteyn was onder de indruk van het niveau van Ajax. "Vooraf wisten we al dat we echt aan de bak moesten. Het niveau in Nederland is echt hoger geworden."

"In de eerste helft hadden we het ook best lastig en kwamen we niet in ons spel. Na rust was dat beter. Volgende week willen we er ook gewoon vol opklappen. We zeggen echt niet dat we er al zijn", aldus Beerensteyn