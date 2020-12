Nederlander Frank Elderson benoemd tot directielid Europese Centrale Bank

De Nederlander Frank Elderson is benoemd tot directielid van de Europese Centrale Bank. De EU-leiders hebben daarmee ingestemd. Eerder stemde het Europees Parlement er ook al mee in. Op Twitter schrijft Elderson dat hij vereerd is.

Op 15 december begint hij met zijn werkzaamheden. Elderson volgt de Luxemburger Yves Mersch op.

Minister Hoekstra van Financiën feliciteert Frank Elderson: