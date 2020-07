Rotterdamse hoofdagent op non-actief na verdenking lekken

Een Rotterdamse politieagent die vorige maand werd opgepakt, is buiten functie gesteld. Hij wordt onder meer verdacht van drugsbezit, het lekken van vertrouwelijke informatie en witwassen.

De 30-jarige hoofdagent werd op 22 mei aangehouden en zit sindsdien vast. Bij zijn aanhouding had hij drugs in bezit en werden ook lege drugsverpakkingen gevonden, meldt de politie. Eerder deze maand werd de hechtenis van de man met een maand verlengd.

Volgens de politie is inmiddels uit onderzoek gebleken dat de verdachte "veelvuldig het bedrijfsprocessen-systeem van de politie raadpleegde". Of dat functioneel was moet uit het onderzoek blijken. In één geval zou al zijn aangetoond dat hij informatie heeft doorgespeeld aan een burger.

De Rotterdamse politiechef Westerbeke noemt de verdenkingen tegen de man fors. "De samenleving mag erop vertrouwen dat wij medewerkers die integriteit en betrouwbaarheid van de politie beschadigen ter verantwoording roepen en dat we passende maatregelen treffen als de feiten op tafel liggen en daarom vragen."