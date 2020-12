Vindicat is accreditatie kwijt: te weinig verbeteringen

De Groningse studentenvereniging Vindicat krijgt dit lopende collegejaar geen accreditatie meer. Het studentencorps heeft er te weinig aan gedaan om incidenten te voorkomen in de coronacrisis, melden de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen.

De belangrijkste reden voor de beslissing is dat de vereniging de afgelopen jaren niet voldoende heeft gedaan om een cultuurverandering tot stand te brengen. Vindicat wordt tot 15 september 2021 niet uitgenodigd voor officiële gelegenheden van de universiteit en de hogeschool. Vorig jaar kreeg Vindicat ook al geen accreditatie vanwege een reeks incidenten.

De bestuursbeurzen voor dit jaar waren al uitgekeerd aan Vindicat. De studentenvereniging behoudt die omdat ze niet kunnen worden teruggevorderd.

Overmatig alcoholgebruik

De onderwijsinstellingen hekelen onder meer het alcoholgebruik. "Het urgentiegevoel om overmatig alcoholgebruik binnen de vereniging aan te pakken lijkt nog te ontbreken. Uit interne enquêtes blijkt dat alcohol nog steeds een grote rol speelt".

Verder is de kritiek dat er steeds achteraf is gereageerd bij incidenten en nooit pro-actief is opgetreden. Ook speelt de beslissing van de vereniging om ondanks de coronacrisis, een jaarlijks feest te laten doorgaan een rol. Dat evenement was eind november in een studentenhuis van Vindicat en werd stilgelegd door de politie.

Vorige week hield een aantal studenten van Vindicat zich tijdens een feest in een bus niet aan de coronaregels. Op een video was te zien hoe meerdere passagiers geen mondkapje droegen, dansten, dronken en lachgas gebruikten. Daarop is de jaarclub van deze studenten geschorst.

Begrip bij Vindicat-bestuur

Rector magnificus Cisca Wijmenga van de Groningse universiteit had gehoopt dat de studenten in de coronacrisis het goede voorbeeld zouden geven. "Ondanks de inspanningen en ervaringen van de afgelopen jaren is de veranderingsbereidheid binnen Vindicat helaas nog niet voldoende breed gedragen", reageert Annemarie Hannink, lid van het college van bestuur van de Hanzehogeschool.

Bij RTV Noord reageert Vindicat-voorzitter Wessel Giezen op de kwestie. Hij heeft wel begrip voor het besluit, gezien de recente incidenten. "We zien dit vooral als een aansporing. We gaan als senaat nog meer proberen om dit soort illegale acties te tegen te gaan." Daarmee doelt Giezen op het beëindigde illegale huisfeest.

"We hebben in de incidenten niet direct een aandeel als vereniging, maar onze individuele leden wel. Maar dat de universiteit en de Hanze op deze manier hebben geoordeeld, dat begrijp ik."

Niet aan een lijntje

Giezen stelt verder dat het lastig is om 2000 leden zich aan de coronamaatregelen te laten houden. "Ik heb ze ook niet allemaal aan een lijntje. Nee, ik vind niet dat we tekortgeschoten zijn als bestuur."

De onderwijsinstellingen schrijven de relatie met Vindicat niet helemaal te verbreken. Ze willen dat er door wordt gewerkt aan de gewenste cultuurverandering. Volgend jaar kan Vindicat opnieuw een accreditatie aanvragen.