Hamilton test negatief en krijgt groen licht voor rentree in Abu Dhabi

Lewis Hamilton neemt deel aan de GP van Abu Dhabi, de laatste race van het jaar in de Formule 1. Die wordt zondag gereden, vrijdag staan de eerste trainingen op het programma.

De Britse wereldkampioen van Mercedes moest vanwege een coronabesmetting zijn stoeltje vorige week nog afstaan in de voorlaatste race van het seizoen. George Russell reed in zijn plaats de GP van Sakhir in Bahrein.

Russell deed dat zeer verdienstelijk, hij reed zelfs aan kop, maar werd door een mislukte pitstop en een lekke band negende.

'Snel weer in actie'

Hamilton zat sinds zijn positieve test, op 1 december, in quarantaine. Dinsdag liet hij al weten dat het beter met hem ging. "Het was een van de zwaarste weken die ik in tijden heb meegemaakt", aldus de Brit op Twitter.

Hij meldde ook dat hij zich had gericht op zijn herstel en sprak de hoop uit snel weer in actie te kunnen komen.