Scholen Tiel en Geldermalsen werden ontruimd na dreiging met wapen

Acht vestigingen van ROC Rivor in Tiel en Geldermalsen zijn gistermiddag gesloten, omdat er een bericht was binnengekomen waarin werd gedreigd met een wapen. De politie doet nog onderzoek naar het voorval.

Het bericht kwam binnen via het interne informatiesysteem van de school. Na het dreigement werden de scholen ontruimd en werd de beveiliging opgevoerd. Gisteravond gaf de politie het sein veilig.

Er zijn nog geen mensen aangehouden, maar er zijn wel computers en telefoons in beslag genomen. "We nemen deze zaak zeer serieus. Specialisten van de digitale opsporing onderzoeken op dit moment de in beslag genomen spullen", zegt de politie. Met wat voor wapen er is gedreigd is niet duidelijk.

'Veiligheid staat voorop'

De schoolgebouwen zijn vandaag weer opengegaan. Bestuursvoorzitter Stan Vloet van het ROC Rivor zegt tegen Omroep Gelderland dat hij absoluut zeker is van de veiligheid op de scholen. "De veiligheid van onze studenten en medewerkers staat voorop. We nemen dit soort zaken uiterst serieus." Volgens Vloet zijn er een of meerdere verdachten in beeld.

Een ict-team van de school doet zelf ook onderzoek om te kijken of er sprake is van een hack en wie daarvoor verantwoordelijk is. Vloet verwacht dat daar de komende dagen uitsluitsel over komt.