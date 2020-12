Amnesty: oorlogsmisdaden gepleegd in Nagorno-Karabach

De mensenrechtenorganisatie roept zowel Armenië als Azerbeidzjan op om onafhankelijk onderzoek te doen naar de misstanden. Justitie in Azerbeidzjan zei eerder al mogelijke oorlogsmisdaden te onderzoeken. Zover bekend heeft Armenië nog niet op de aantijgingen gereageerd.

Via de berichtenservice Telegram werden de afgelopen weken videobeelden gedeeld van vermoedelijke misstanden tijdens het conflict. Amnesty keek naar 22 filmpjes en bevestigt de authenticiteit ervan.

Zowel Azerbeidzjaanse als Armeense militairen hebben oorlogsmisdaden gepleegd tijdens de oorlog in de betwiste regio Nagorno-Karabach dit jaar. Dat concludeert Amnesty International na onderzoek. Het zou onder meer gaan om buitenrechtelijke executies van krijgsgevangen. Ook zouden gevangen militairen zijn mishandeld.

De conclusies volgen een maand na een wapenstilstand in de regio. Afgelopen zomer braken in Nagorno-Karabach hevige gevechten uit. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven.

Op twee video's is te zien dat Azerbeidzjaanse militairen Armeense gevangenen onthoofden. Een andere video toont hoe de keel van een Azerbeidzjaanse bewaker wordt doorgesneden. Ook is op bepaalde filmpjes te zien hoe lichamen van gesneuvelde soldaten worden verminkt.

Azerbeidzjan vierde de overwinning donderdag met een grote militaire parade in de hoofdstad Bakoe. Daar was ook de Turkse president Erdogan bij aanwezig. Turkije is een belangrijke bondgenoot van Azerbeidzjan en steunde het land met materieel en troepen.

Bij de parade werden ook Turkse gevechtsdrones getoond, die een belangrijke rol zouden hebben gespeeld bij het militaire succes van Azerbeidzjan. Erdogan sprak van een "dag van overwinning en trots voor de Turkse wereld".