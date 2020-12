'Oplopende armoede, maar door maatregelen niet goed zichtbaar'

De armoede in Nederland neemt toe door de coronacrisis, maar het is lastig om alles volledig in beeld te krijgen. Door de coronamaatregelen komen lokale hulporganisaties namelijk amper meer bij de mensen thuis en moeten ambtenaren vanuit huis situaties beoordelen.

Dat concludeert het Armoedefonds uit een online enquête onder ruim 1000 lokale hulporganisaties, de tweede van dit jaar. 362 organisaties vulden de lijst in. Daaruit kwam naar voren dat digitale en telefonische contacten voor mensen met financiële problemen verre van ideaal zijn.

Ondanks die omstandigheden heeft 46 procent van de organisaties in het laatste halfjaar de hulpvraag zien stijgen. 16 procent zegt dat het juist minder is geworden.

Zzp'ers

Vooral alleenstaande ouders en gezinnen met kinderen komen in de financiële problemen, blijkt uit de enquête. Door hen wordt het vaakst een beroep gedaan op voedselbanken.

Meer dan 80 procent van de hulporganisaties verwacht dat het aantal armoedegevallen de komende maanden verder zal stijgen, met name onder zzp'ers. Die zijn financieel het meest kwetsbaar en kunnen in coronatijd niet altijd een beroep doen op de overheid.

Grote steden

De armoede lijkt vooral in de grote steden te zitten. Volgens het armoedefonds heeft daar nu al een op de drie mensen moeite om de rekeningen te betalen. Voor de coronacrisis zou al rond de miljoen mensen in armoede leven, schatten de organisaties.

Volgens het Armoedefonds is het juist in deze tijden van economische tegenslag essentieel om hulpverleners juist wel over de vloer te hebben, dan worden de problemen zichtbaar. Ook inloopochtenden voor mensen met financiële problemen zijn bijna overal in het land geschrapt, waardoor veel problemen onder de oppervlakte blijven.