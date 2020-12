Hackers proberen in te breken bij Air France-KLM

Aanvankelijk werd dat juist ontraden. De aanleiding is onduidelijk. Oudere versies van telefoonsoftware en andere programma's zijn gevaarlijk, omdat beveiligingsproblemen die zich in eerdere versies voordeden een ingang kunnen zijn voor hackers.

Uit een vertrouwelijk bericht dat de NOS heeft ingezien, blijkt dat de aanval in eerste instantie was gericht op de Nederlandse kant van het netwerk. Toen daar extra beveiligingsmaatregelen werden genomen zouden de aanvallers zich op de Franse tak van de luchtvaartmultinational hebben gericht.

Digitale aanvallers hebben proberen in te breken bij luchtvaartmaatschappij Air France-KLM, melden bronnen aan de NOS. De impact van de aanval is nog niet bekend. Het forensisch onderzoek ernaar is nog bezig.

