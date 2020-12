Topvoetballer Griezmann breekt met Huawei vanwege 'Oeigoeren-alarm'

Antoine Griezmann heeft zijn sponsorcontract met de Chinese telefoonaanbieder Huawei stopgezet. De Franse voetballer van FC Barcelona laat via social media weten dit te doen vanwege de manier waarop de Oeigoeren worden behandeld in China. Hij was sinds 2017 aan het telecomconcern verbonden.

De Oeigoeren, een Islamitische minderheid in het westen van China, worden al jaren onderdrukt en gediscrimineerd door de Chinese regering. Die ziet de Oeigoeren als afvallig.

Gezichtsherkenning

Huawei zou software hebben geleverd aan de Chinese autoriteiten voor een zogenoemd 'Oeigoeren-alarm'. Daarmee zou iemand uit de etnische groep op camera herkend kunnen worden. Dat onthulde The Washington Post eerder deze week. Huawei liet in een reactie op dat artikel weten dat er inderdaad testen zijn geweest, maar dat de technologie niet is ingezet in de praktijk.

Griezmann vertelt in zijn statement dat hij naar aanleiding van de vermoedens dat Huawei de software heeft ontwikkeld, de samenwerking met onmiddellijke ingang beëindigt. De aanvaller zegt ook dat het Chinese bedrijf zich moet inspannen om de rechten van de Oeigoeren te respecteren en dat het bedrijf zich moet uitspreken tegen de onderdrukking van de bevolkingsgroep.

Heropvoedingskampen

Meer dan één miljoen Oeigoeren en andere islamitische minderheden zijn door China opgesloten in zogenoemde heropvoedingskampen in Xinjiang. Verschillende mensenrechtenorganisaties maken zich hard voor een betere behandeling van de bevolkingsgroep.

Hoe China de Oeigoeren in Xinjiang onder de duim houdt, leggen we je uit in onderstaande video: