Oude tijden herleven met tafeltennisicoon Keen (49) in Champions League

In een coronabubbel in Düsseldorf gaat Taverzo deze week proberen te verrassen door de halve finales te halen. Daarvoor moet het eerste of tweede worden in een groep met favoriet Borussia Düsseldorf, het Poolse Dzialdowo en het Franse Hennebont.

Vrijdag is een bijzondere dag voor tafeltennissend Nederland. Na dertig jaar doet er weer een Nederlands mannenteam mee in de Champions League: Taverzo uit Zoetermeer. Sterspeler? De 49-jarige Trinko Keen.

Keen komt bij Düsseldorf - waar hij zelf in 2010 de Champions League mee won - tweede oude bekenden tegen: Heister is er coach en Timo Boll de vedette. De 39-jarige Duitser was ooit de nummer één van de wereld en wordt gezien als een van de beste Europese tafeltennissers aller tijden.

Keen speelt samen met 14-jarig talent

Maar er staat nog een opmerkelijke speler in de zaal straks. Naast de ervaren Keen bouwt Taverzo ook op de pas 14-jarige Gabrielius Camara, een groot tafeltennistalent uit Rotterdam.

Camara kan niet geloven dat hij deze dagen omringd wordt door Keen en Boll. "Het is gewoon geweldig. Trinko is een legende. Ik kijk naar hem op. En dat ik met Boll in dezelfde zaal mag spelen, dat is ook echt geweldig."