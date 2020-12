Jong Oranje treft gastland Hongarije, Roemenië en Duitsland in EK-eindronde

Jong Oranje veroverde in 2006 en 2007 de Europese titel. Spanje, dat na de Nederlandse succesjaren vier van de zes edities de beste was, is de heersend kampioen. Alleen Duitsland wist zich daar met twee titels tussen de mengen.

De beste twee ploegen van elke groep gaan door naar de volgende ronde, die in knock-out-vorm van 31 mei tot en met 6 juni zijn beslag krijgt. De finale zal gespeeld worden in het Sloveense Ljubljana.

De zestien gekwalificeerde landen zijn verdeeld over vier poules, die van 24 maart tot en met 31 maart in Hongarije en Slovenië worden afgewerkt.

Jong Oranje moet het in de poulefase van het eindtoernooi van het EK tot 21 jaar opnemen tegen gastland Hongarije, Roemenië en Duitsland. Dat heeft de loting in Zürich opgeleverd.

Het is overigens nog maar de vraag of bondscoach Erwin van de Looi in maart met de sterkst mogelijke formatie zal kunnen aantreden. In die periode begint immers voor het 'grote' Oranje de WK-kwalificatie met duels tegen Turkije, Letland en Gibraltar.

