Prima start Luiten en Besseling op Tour Championship

Joost Luiten is prima begonnen aan het Tour Championship. De Rotterdammer, die zich met de hakken over de sloot had geplaatst voor het eindejaarstoernooi van de Europese tour, ging in 71 slagen rond (twee birdies en een bogey) en is met -1 gedeeld achttiende.

De 34-jarige Luiten, al jaren de beste golfer van ons land en goed voor zes toernooizeges, doet voor het elfde jaar op rij mee aan het lucratieve slottoernooi in de Emiraten. In 2013 behaalde hij met de vierde plaats zijn beste resultaat, vorig jaar eindigde hij als twintigste.

Wil Besseling debuteert in Dubai, waar de beste 63 golfers van de Europese tour hun krachten meten en om acht miljoen euro aan prijzengeld spelen. De 35-jarige Noord-Hollander liep een par-72 ronde met drie birdies en drie bogeys en staat keurig in de topdertig.