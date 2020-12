Aantal nieuwe besmettingen 8793, percentage positieve tests blijft gelijk

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8793 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 2210 meer dan gisteren werden gemeld. Het weekgemiddelde ligt op 6842.

Volgens het RIVM zijn er geen bijzondere omstandigheden, zoals een storing eerder in de week, om het hoge aantal tests te verklaren. Wel is er relatief veel getest, waardoor het percentage positieve tests gelijk is gebleven, laat een woordvoerder weten. "Maar het blijft een zorgelijk aantal."