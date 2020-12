Onderzoekers: Rotterdamse drillrap leidt zelden tot echt geweld

Een jongere met een hoodie en messen - Hollandse Hoogte

Drillrap leidt in maar weinig gevallen tot echt geweld. Dat is de conclusie van onderzoekers aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. "Hoewel geweld een grote rol speelt in drillrap, is er maar in weinig gevallen een link tussen de muziek en daadwerkelijke geweldsincidenten", schrijven criminologen Robby Roks en Jeroen van den Broek. Ze onderzochten in opdracht van de gemeente Rotterdam hoe de Rotterdamse drillrapcultuur eruitziet en wat de rol van sociale media en geweld daarin is.

Drillrap Drill is een via Londen uit Chicago overgewaaide vorm van hiphop. Drill wordt gekenmerkt door trage beats en er komen regelmatig gewelddadige teksten in voor. Rivaliserende rapgroepen dagen elkaar vaak uit in nummers, onder meer door gebruik te maken van sociale media. Ook in Nederland wint de rapvorm aan populariteit.