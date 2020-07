Politiebond na feestnacht Engeland: dronken mensen kunnen geen afstand houden

"Het was een voorspelbaar drukke avond en het bevestigde wat we wisten: alcohol en afstand houden is geen goede combinatie", twitterde de leider van een politievakbond. Volgens John Apter is duidelijk dat dronken mensen lak hebben aan het advies om niet te dicht bij elkaar te komen.

Grote groepen Engelsen zijn losgegaan op de eerste avond dat de kroegen in het land weer open waren. Op foto's en video's uit de Londense uitgaanswijk Soho is te zien dat ze dicht op elkaar stonden, op straat lagen, drank over zichzelf heen gooiden en elkaar omhelsden.

Het Verenigd Koninkrijk is het Europese land met het hoogste aantal geregistreerde coronabesmettingen: ruim 286.000. Ruim 44.000 mensen zijn er overleden aan de gevolgen van een besmetting met het virus.

De kroegen konden gisteren vanaf 06.00 uur lokale tijd open, nadat ze eind maart de deuren hadden moeten sluiten. Oud-Europarlementariër en brexiteer Nigel Farage nam het er om 12.00 uur van in zijn stamkroeg, twitterde hij. Het leverde een relletje op omdat hij recent in de VS is geweest: sommigen verwijten hem dat hij nog in quarantaine had moeten zitten. Zelf zegt hij van niet, omdat hij al twee weken terug is en bovendien negatief is getest op het virus. Politici eisen een onderzoek.