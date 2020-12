Smartegeld in aardbevingsgebied ook voor kinderen

Veel kinderen in het bevingsgebied hebben veel angst ervaren door de aardbevingen en de gevolgen daarvan. Iris Gubbels (20) uit Loppersum is een van hen. Haar hele jeugd stond volgens haar in het teken van aardbevingen, schade en strijd met de instanties. Ze maakte er een documentaire over.

Indien een aanvraag wordt toegewezen, krijgen eventuele kinderen van de aanvrager daar een vast percentage van. "Dat zal iets van 25 of 35 procent zijn", zegt voorzitter Bas Kortmann van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) tegen RTV Noord . Volgens hem is deze standaardprocedure voor kinderen uniek in Nederland.

De vergoedingen voor volwassenen zijn opgedeeld in drie categorieën: 1500, 3000 en 5000 euro. Op welk bedrag een slachtoffer aanspraak kan maken, is afhankelijk van hoe zwaar iemand geleden heeft vanwege de aardbevingen.

Niet alleen volwassenen in het aardbevingsgebied kunnen een vergoeding aanvragen voor de immateriële schade die zij hebben geleden, ook hun kinderen komen in aanmerking voor dit smartegeld. De kinderen krijgen een bepaald percentage van het bedrag waar hun ouders recht op hebben.

Niet iedereen die emotioneel heeft geleden onder de aardbevingen komt in aanmerking voor de schadevergoeding. "Er moet sprake zijn van ernstig leed", zegt Kortmann. De aanvragen worden individueel behandeld en het proces gaat daarom flink wat tijd in beslag nemen. Aanvankelijk zou het loket op 1 november opengaan, maar dat is uitgesteld naar het voorjaar.

"Er kunnen wel 50.000 aanvragen komen", schat Kortmann. "Gezien het Nederlands recht is het wel goed om te beseffen dat niet iedere aanvraag gehonoreerd kan worden. We zijn in Nederland erg terughoudend met de toekenning en ook de omvang van de bedragen is in vergelijking met bijvoorbeeld Amerika laag."