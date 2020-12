Van champagne naar dure coronatests; enerverende dagen voor teamsporten

"Het was een politieke lobby. En ja, uiteindelijk is het gelukt."

Donar roerde zich met concurrent Heroes uit Den Bosch en de stadgenoten van volleybalvereniging Lycurgus bij de overheid voor meer topsportmogelijkheden, omdat ze in Nederland niet mochten trainen maar in het buitenland wel Europa Cup-duels moesten spelen.

"De pijn is omgeslagen in enorme vreugde. Ik heb me laten verleiden om met een champagnefles op de foto te gaan. Het is alsof je een finalewedstrijd in de laatste seconde wint. Euforiestemming", zegt Jannes Stokroos, voorzitter van basketbalclub Donar.

Vanaf 17 december mogen topsportcompetities waarin in teamverband wordt gespeeld, hervat worden van het kabinet. De blijdschap is groot in Groningen, waar een lobby was gestart door de volleyballers en basketballers.

Dat vindt Stokroos ook, maar hij plaatst ook een kanttekening. "Wij hebben heel veel moeite moeten doen om ons te positioneren bij de overheid. Dan kun je iets vinden van de overheid, maar wat hebben we er zelf aan gedaan? Blijkbaar hebben we ons onvoldoende kenbaar gemaakt afgelopen jaar."

Met wat chagrijn werd er door de teamsporten regelmatig gekeken naar het betaalde voetbal, dat al die tijd wel door mocht gaan. "Als je heel eerlijk bent, is er geen verschil. Ook wij zijn profs en in staat om aan alle coronavoorwaarden te voldoen", vindt Taaij.

Ook bij volleybalclub Lycurgus is er blijdschap. "Ik heb de champagne niet ontkurkt zoals Jannes, maar uiteraard zijn wij ook ontzettend blij dat er weer perspectief is", zegt coach Arjan Taaij.

De exacte voorwaarden waaronder de topcompetities weer moeten beginnen, zijn nog niet helemaal bekend. NOC*NSF stelt deze week op basis van de RIVM-richtlijnen een protocol op, dat richting de bonden zal gaan. Daarin zal onder meer het testbeleid uiteengezet worden.

Kosten testbeleid bezorgen teams kopzorgen

Het testbeleid zorgt nog wel voor vraagtekens bij de teamsporten. Bijvoorbeeld bij de handbalsters van V&L in Geleen. Voorzitster Henny Ras: "Als er voor iedere wedstrijd getest moet worden. Dat kost zo'n 50 euro per speelster per keer. Dus 1.000 euro per wedstrijd, maal twintig wedstrijden. Nou, dat hebben we niet."

"We moeten dus goed overwegen wat we gaan doen. Misschien kan NOC*NSF de testen goedkoper aanbieden of de bond bijschieten. We hebben wel bedacht met een bubbel van maximaal achttien speelsters te gaan werken. Anders heb je zo corona in je team, hebben we bij de jeugd gemerkt."

Ook voor de volleyballers van SSS uit Barneveld kunnen de testkosten een dealbreaker zijn. "Wij spelen met trots in de eredivisie, maar zijn geen profclub. De kosten van een wekelijkse test kunnen wij niet ophoesten", aldus voorzitter Gepko Hahn.