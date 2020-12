Vakbondsacties bij supermarkten voor hoger loon

De FNV roept supermarktpersoneel op om actie te voeren nu werkgevers niet zijn ingegaan op de vakbondseisen over het loon. De bond wil dat werknemers in winkels en distributiecentra de komende tijd werkonderbrekingen houden.

Overleg tussen werkgevers en vakbonden liep vorige week vast. FNV wil 5 procent meer loon voor de medewerkers. Werkgevers bieden 4 procent over twee jaar en extra pensioenuitgaven. Ze willen snijden in de zondagstoeslag, maar daar willen de vakbonden niet aan.

"Als er ergens geld wordt verdiend, goud geld, dan is dat in deze sector. Daar moeten medewerkers van meeprofiteren", zei vakbondsbestuurder Mari Martens er eerder over.

Een ultimatum van de vakbond verliep vandaag om 12.00 uur, zonder dat de werkgevers met een nieuw bod kwamen. De vakbond overhandigt vanmiddag met tientallen leden ruim 10.000 handtekeningen van personeel aan de werkgevers. De komende dagen worden andere acties gehouden.

CNV doet niet mee

Bij de vorige cao deed FNV niet mee aan de afspraken en bereikten werkgevers met collega-bond CNV een akkoord. Ook die vakbond wil niet praten met de werkgevers zolang het snijden in zondagstoeslagen op tafel ligt, maar doet nu niet mee met de acties.

Er vallen zo'n 300.000 medewerkers onder de cao's die gelden in de supermarktsector.