Vier inslagen in ruit mbo-school in Tilburg, vermoedelijk kogelgaten

Bij een mbo-school in Tilburg zijn meerdere inslagen in een ruit gevonden. Volgens het schoolbestuur van De Rooi Pannen lijkt het te gaan om kogelgaten. De politie kan dat niet bevestigen.

Medewerkers van de school arriveerden vanochtend rond 06.30 uur. "Ze zagen al snel dat er iets mis was met het lampje boven een van de nooduitgangen", zegt bestuurder Jan van Alphen. "We denken dat er vannacht vier keer op is geschoten."

De school heeft geen bedreigingen ontvangen. "Waarschijnlijk is het baldadigheid, maar dit is wel een stapje verder dan vuurwerk gooien", zegt Van Alphen. De politie doet onderzoek op de school. Getuigen zijn opgeroepen zich te melden.

De school is vanochtend gewoon opengegaan. Er zijn geen lessen vervallen, meldt Omroep Brabant.