Vardy meldt zich niet meer op het politiebureau, maar bij de grote jongens

ANP

De naam Jamie Vardy is onlosmakelijk verbonden aan de Engelse landstitel van het bescheiden Leicester City. Als veelscorende spits op leeftijd was hij de personificatie van een scenario dat in de kapitaalkrachtige Premier League voor onmogelijk werd gehouden toen de club in 2016 bovenaan eindigde. Maar Vardy (33) blijkt veel meer dan dat. De aanvaller voegde zich zaterdag in de Club van Honderd, met een doelpuntengemiddelde waarmee hij zich spiegelt aan de allergrootste spelers die ooit in de competitie hebben rondgelopen. En van al die grote namen met minimaal honderd treffers achter hun naam, was Vardy ook met afstand de oudste toen hij een kleine zes jaar geleden zijn debuut maakte op het hoogste niveau. Officieel was Ian Wright nog iets ouder, maar de voormalige spitsbroeder van Dennis Bergkamp bij Arsenal was voor de Premier League-telling van start ging, al zeven jaar actief in de toenmalige First Division. Geringe lengte Het verhaal van Vardy is al duizenden keren verteld. Hij werkte fulltime in een fabriek waar carbon fiber werd geproduceerd, maar gaf zijn baan op om nog een keer voor het voetbal te gaan. "De beste beslissing die ik in mijn leven heb genomen." De carrière van de Engelsman leek in eerste instantie vroegtijdig te stranden. Bij Sheffield Wednesday werd hij door zijn geringe lengte te licht bevonden om in de jeugdopleiding actief te blijven.

In de krochten van het amateurvoetbal ontpopte de watervlugge Vardy zich vervolgens niet alleen tot veelscorende spits, maar vestigde hij ook in negatief opzicht de aandacht op zich met wilde tackles en veel rode kaarten. Een vechtpartij in het uitgaansleven kwam zijn reputatie ook niet ten goede. Vardy werd zelfs gedwongen een halfjaar met een enkelband om te spelen. De spits moest zich vanwege zijn wangedrag een tijd lang op vaste tijden melden en daarom werd hij tijdens zijn wedstrijden op zaterdagmiddag vroegtijdig naar de kant gehaald. Zodat hij op tijd op het politiebureau kon zijn. Niet gehinderd daardoor, vond Vardy uiteindelijk toch de weg naar boven, naar het hoogste voetbalniveau. Toch ging het heroïsche jongensboek ook tegen hem werken. Na het kampioenschap met Leicester werd hij als eendagsvlieg bestempeld. Bovendien was hij lui, blind voor de goal en had hij geluk dat alles op zijn plaats viel, zo klonk het. Privéleven En na de stortvloed van kritiek van meerdere toonaangevende voetbalanalisten werd ook zijn privéleven nog uitgeplozen door de tabloids, met recent nog de rel tussen zijn vrouw Rebekah en Coleen Rooney. De vrouw van Wayne Rooney beschuldigde die van Vardy in grof taalgebruik van het lekken van persoonlijke informatie naar de pers.

Vardy werd in de loop der jaren aan alle kanten op de proef gesteld. Des te knapper lijkt het dat juist hij met zijn turbulente verleden mentaal niet klein te krijgen is. "Het maakt me niks uit wat ze over me zeggen en schrijven." In dienst van het kleine Leicester is zijn productie per minuut te vergelijken met die van Didier Drogba, die in zijn hoogtijdagen topclub Chelsea naar landstitels en winst van de Champions League schoot.

Jamie Vardy wint met Leicester de Premier League in 2016 - ANP

De laatbloeier Vardy is een grote jongen geworden in Engeland. Vardy zoekt nieuwe Vardy De spits is inmiddels zelfs de zoektocht gestart naar zijn opvolger. Via zijn eigen V9 Academy, die beschikt over een stadion dat groter is dan dat van bijvoorbeeld RKC Waalwijk en FC Emmen, zoekt Vardy hoogstpersoonlijk naar de nieuwe Jamie Vardy. Met het oog voor talent, dat unieke, dat bij hemzelf pas werd erkend toen Leicester in 2012 een miljoen euro voor hem op tafel legde. Het waren de magere jaren van de club, die langs de rand van een faillissement was gescheerd. Het was de periode van een gemiste promotie, terwijl manager Nigel Pearson in die tijd de spitsen Harry Kane en de grillige Vardy gebroederlijk op de bank hield. Onvoorstelbaar, gezien hun reputaties nu.