Opnieuw 10 jaar celstraf geëist tegen moeder van Sharleyne (8)

J. heeft altijd ontkend verantwoordelijk te zijn voor de dood van haar dochter. Ze zou in de nacht van de val wakker zijn geworden van de kou. Toen ze haar dochter niet kon vinden, keek ze naar eigen zeggen over de balustrade en zag ze haar dochter liggen. Daarna zou ze in paniek zijn geraakt en daardoor niet meer weten wat er vervolgens is gebeurd. Uit een alcoholtest bleek dat J. die avond veel had gedronken.

Het OM blijft in hoger beroep bij het eerdere standpunt dat de vrouw schuldig is aan haar dood. Ze zou haar dochter eerst hebben geprobeerd te wurgen en daarna van de tiende verdieping van de flat hebben geduwd.

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep tien jaar cel geëist tegen Hélène J. Zij is de moeder van Sharleyne, het 8-jarige meisje dat in 2015 overleed na een val van hun flat in Hoogeveen. De rechter sprak de moeder eerder vrij .

Hulpverleners hadden in de jaren voor de dood van Sharleyne contact met het gezin, in verband met meldingen over drankmisbruik, verwaarlozing en huiselijk geweld door de moeder.

Na de dodelijke val werd de moeder van Sharleyne aangehouden, maar het Openbaar Ministerie liet haar na enkele dagen gaan. Wat er met het meisje was gebeurd (of ze was gesprongen, gevallen of geduwd) was volgens het OM niet te achterhalen.

Sharleynes vader was het daar niet mee eens. Hij schakelde zelf deskundigen in om te achterhalen wat er met zijn dochter is gebeurd. Het gerechtshof was het met de vader eens dat er voldoende aanleiding was om de moeder toch te vervolgen.

Het Openbaar Ministerie had in de zaak vervolgens tien jaar cel en een schadevergoeding geëist. Maar de rechter sprak de vrouw in de zomer van 2018 vrij, omdat doodslag niet bewezen kon worden.

'Verwurging niet waarschijnlijk'

De afgelopen dagen werd de zaak opnieuw behandeld bij het hof in Leeuwarden. Daar kwam onder meer de Britse forensisch deskundige Paul Johnson aan het woord, meldde RTV Drenthe. Hij zei dat blauwe plekken op het lichaam van Sharleyne verklaard kunnen worden doordat ze naar beneden is gevallen. Dat ze eerst is gewurgd, achtte hij minder waarschijnlijk.

Twee forensisch pathologen van het NFI concludeerden ook al dat de verwondingen van Sharleyne, onder meer kleine bloedingen in haar ogen, niet door een misdrijf hoeven te zijn veroorzaakt. "Het zou kunnen, maar er zijn meerdere oorzaken mogelijk", zei een van de NFI-pathologen.

Het OM baseerde zich op een andere forensisch arts, die wel constateerde dat het letsel van het meisje duidt op verwurging.