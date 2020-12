Kwetsbare jongeren thuis door corona: 'Ik was heel eenzaam en depressief'

Vergeet tijdens de coronacrisis ook niet de mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt., luidt de oproep die de Denktank Coronacrisis vandaag heeft gedaan. Volgens de denktank - een initiatief van de Sociaal-Economische Raad (SER) - is het gevaar dat de overheid momenteel vooral mensen helpt die op dit moment hun baan dreigen te verliezen of werkloos zijn.

Kwetsbare mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dreigen daarbij te worden vergeten. Zoals de werknemers van Heilige Boontjes in Rotterdam.

In de koffietent werken ruim veertig mensen, onder wie ex-gedetineerden en kwetsbare jongeren. Een van hen is de 25-jarige Jennifer. Na vijf keer te zijn ontslagen, vond ze bij Heilige Boontjes haar draai. "Dit is oprecht de eerste plek waar ik me veilig voel", zegt ze tegen Rijnmond.

Vanwege de zorg voor haar dochter en de therapie die ze wekelijks volgt, kan ze maar een paar uur per week werken. Iets wat niet bij elke werkgever mogelijk is, maar wat haar wel de benodigde structuur geeft.

Juist die structuur mist ze erg sinds de komst van het coronavirus. "Je zit ineens thuis, je hebt geen zekerheid meer en geen contact meer met andere mensen." De acht weken thuiszitten in het voorjaar had veel effect op haar gezondheid. "Ik was heel erg eenzaam en depressief. Ik wist niet hoe ik mijn leven weer moest oppakken. Het ging gewoon niet lekker met mij."

In deze video vertelt Jennifer meer over het effect van het coronavirus op haar leven: