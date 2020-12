Schippers laat zich in voorjaar 2021 weinig zien, WK indoor afgelast

De EK indoor staat vooralsnog gepland voor 5 tot en met 7 maart in het Poolse Torun en de NK voor 20 en 21 februari in Apeldoorn.

Het is ook maar de vraag hoeveel indoorwedstrijden er zijn in het voorjaar, want de WK die in maart in het Chinese Nanjing zouden plaatsvinden, werden vanwege de coronapandemie nu al afgelast en naar 2023 verplaatst.

"Zoals het er nu naar uitziet, is het voor mij geen heel serieus doel om indoor te doen. Juist om de weg heel rustig te nemen en eerder het wedstrijdseizoen buiten in te gaan, omdat we best een kort seizoen hebben", zegt ze in een nieuwe aflevering van de NOS Olympische Podcast.

Dafne Schippers zal in het voorjaar van 2021 weinig tot geen wedstrijden lopen. De topatlete wil zich geleidelijk voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokio en daarbij heeft het indoorseizoen geen prioriteit. Bovendien werden de WK indoor donderdag afgelast.

De Spelen in Tokio starten op 30 juli. Het outdoorseizoen krijgt in mei een serieus karakter met de eerste Diamond League-wedstrijden, gevolgd door de Fanny Blankers Koen Games (6 juni in Hengelo), de NK atletiek (25 tot en met 27 juni in Breda) en de WK (15 juli tot en met 24 juli in het Amerikaanse Oregon).

Schippers wil niet weer achter de feiten aanlopen

Schippers had de laatste jaren vaak en veel last van pijntjes. Ze moest in 2019 met een liesblessure opgeven bij de WK in Doha en dit jaar had ze regelmatig last van een kwetsbare rug.

Richting Tokio bewandelt ze daarom liever de weg der geleidelijkheid: "Ik denk dat we gaan proberen die stappen rustig te nemen, zodat we niet weer achter de feiten aanlopen. Ik denk dat ik nu niet het risico moet nemen, ik weet niet of ik dat moet willen."

Schippers kijkt in ieder geval met vertrouwen uit naar de start van het nieuwe olympische jaar. "Ik ben nu zo goed als fit. Zo goed als ja, maar dat is normaal voor ons."