A7 bij Groningen uren dicht na ongeluk met 7000 kippen

De A7 bij Groningen is urenlang dicht geweest in de richting van Heerenveen vanwege een ongeval met een vrachtwagen met kippen. Het voertuig belandde rond 01.45 uur in de sloot.

In de vrachtwagen zaten 7000 kippen. Volgens Rijkswaterstaat leven de vogels nog. Ze zijn overgeheveld naar een ander voertuig. Ook de bestuurder kwam met de schrik vrij.

De vrachtwagen is geborgen door de verkeersdienst. Dat nam enkele uren in beslag. De weg werd omstreeks 12.30 uur weer vrijgegeven.

De oorzaak van het ongeval is niet bekend, meldt RTV Noord.

Zware bergers en een takelwagen werden ingezet om het voertuig uit de sloot te takelen.