ING leent miljard aan mkb • Recordaantal nieuwe besmettingen in Duitsland

Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties waarschuwt tegen de opmars van wat hij het vaccin-nationalisme noemt. "We zien dat bepaalde landen enorm hun best doen om vaccins voor hun eigen bevolking te krijgen." Hij zegt dat arme mensen wereldwijd kijken naar de voorbereidingen voor grootschalige vaccinatiecampagnes in rijke landen en zich afvragen of en wanneer zij aan de beurt zijn voor een prik.

Guterres wil dat coronavaccins worden gezien als een publiek goed, dat voor iedereen overal beschikbaar is, vooral in Afrika. Hij vraagt landen om een bijdrage te leveren aan het Covax-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarvoor de komende twee maanden 3,5 miljard euro nodig is. Met het geld wil de WHO coronavaccins aankopen en verspreiden onder 's werelds armste mensen.