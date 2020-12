Groninger studentencorps Vindicat krijgt geen geld meer • Paus vervroegt nachtmis

60 procent van de mensen die op de zaterdag na Black Friday gingen winkelen in Eindhoven, kwam uit België. Dat zegt gedragsanalist Roelf Pot tegen Omroep Brabant. Pot is door de gemeente in de arm genomen om de drukte in de binnenstad beter te stroomlijnen. Burgemeester Jorritsma sloot die dag de winkels, omdat er veel te veel mensen waren.

Eindhoven heeft als "shoppingstad" een grote regionale aantrekkingskracht, zegt Pot. "Zeker 60 procent van de mensen van wie we de kentekens hebben bekeken, kwam uit België. Op een bepaald moment hebben we gezegd dat het te druk werd. Jorritsma heeft dat toen 's avonds, onder meer in Belgische media, verteld. En de luisteraars en kijkers een soort van schuldgevoel aangepraat. Dat heeft gewerkt, want een dag later waren er veel minder Belgen in de stad", aldus Pot.

Hij ziet voor komend weekend geen problemen, maar maakt zich voor de dagen daarna wel zorgen. "Onze taak wordt het dan mensen hun gedrag te beïnvloeden. Dat betekent dat ze wat anders moeten gaan doen dan ze van plan waren. En anders moeten wij dat onmogelijk maken, zodat het voor iedereen beheersbaar wordt."