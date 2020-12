Curaçao roept noodtoestand uit • Frankrijk scherpt coronaregels aan

Frankrijk scherpt opnieuw de coronaregels aan, omdat het aantal besmettingen "weer licht stijgt", heeft premier Castex bekendgemaakt. Theaters, bioscopen en musea zouden eigenlijk volgende week hun deuren mogen openen. "Maar dat stellen we drie weken uit", zei Castex.

De avondklok die volgende week dinsdag in zou gaan wordt uitgebreid. Mensen zouden eerst vanaf 21.00 uur binnen moeten blijven. Dat wordt nu vervroegd naar 20.00 uur. "En dat gaan we streng controleren."

Opvallend is dat die avondklok ook gaat gelden op Oud en Nieuw, in tegenstelling tot wat eerder was toegezegd. De jaarwisseling mag niet massaal op straat gevierd worden, zoals bijvoorbeeld op de Champs-Élysées in Parijs gebruikelijk is. Mensen moeten op 31 december binnen blijven. "En met maximaal zes volwassenen", zei de premier.

Volgens hem zijn de maatregelen nodig omdat de coronadoelstellingen niet gehaald worden. De regering hoopte half december op minder dan 5000 nieuwe besmettingen per dag te komen. Maar de afgelopen 24 uur waren dat er 14.000. "Dat is te veel. Die 5000 per dag halen we niet", zei minister van Volksgezondheid Olivier Véran. "Elke minuut wordt er nu nog steeds een persoon met corona in het ziekenhuis opgenomen."