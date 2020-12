8793 nieuwe besmettingen, 2210 meer dan gisteren • Paus vervroegt nachtmis

Op het 'coronadashboard' van het ministerie van Volksgezondheid zijn nu ook cijfers over gedrag opgenomen. Zo is een onderzoek van het RIVM te zien, waaruit valt op te maken dat 80 procent van de bevolking de coronamaatregelen steunt en dat ouderen zich beter aan de maatregelen houden dan jongeren.

Het dashboard brengt allerlei gegevens over corona samen. Doel is dat iedereen in één oogopslag kan zien wat de stand van zaken is en dat beleidsmakers aan de hand daarvan maatregelen kunnen nemen.

Minister De Jonge beschouwt het nieuwe onderzoek als een welkome aanvulling op de al eerder bekende gedragsgegevens: "Natuurlijk vinden we de maatregelen belangrijk, maar we moeten met elkaar scherper zijn op het naleven ervan. Dat is nodig om de kwetsbaarsten in onze samenleving te beschermen en de zorg in de benen te houden."

