Paolo Rossi (64) overleden, de spits die Italië in 1982 wereldkampioen maakte

Paolo Rossi is overleden. De oud-voetballer staat vooral bekend als de spits die Italië in 1982 naar de wereldtitel loodste. 'Pablito' werd 64 jaar.

De verslagenheid in Italië om de dood van de WK-held is enorm. Zijn vrouw liet weten dat Rossi al een tijd ongeneeslijk ziek was.

Eigenlijk zou Rossi in 1982 niet eens mee mogen doen aan het wereldkampioenschap in Spanje, na een schorsing vanwege matchfixing. Maar omdat zijn straf werd gereduceerd tot twee jaar, was hij net op tijd weer speelgerechtigd.

Middelpunt van kritiek

Rossi raakte in zijn eerste wedstrijden geen bal en was aanvankelijk nog het middelpunt van kritiek in de Italiaanse ploeg, die zich dankzij drie gelijkspelen maar net door de eerste poulefase worstelde.

In de volgende groep moest Italië het afsluitende duel met Brazilië winnen om niet te worden uitgeschakeld. En ineens stond hij daar. Met drie goals verzorgde Rossi de voltallige productie in het met 3-2 gewonnen duel.

Bekijk hieronder de samenvatting van Brazilië-Italië met de drie goals van Paolo Rossi: