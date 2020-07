Agenten Goes mishandeld door dronken automobilist

Een 23-jarige man uit 's-Gravenpolder heeft gisteravond in Goes twee agenten mishandeld. Hij veroorzaakte op een parkeerplaats een aanrijding. Omstanders belden de politie en verhinderden de man weg te rijden.

Agenten namen bij hem een blaastest af waaruit bleek dat hij te veel gedronken had. Toen ze hem wilden meenemen naar het politiebureau voor een ademanalyse ging de man volgens de politie "helemaal door het lint".

Gebroken neus

Hij verzette zich hevig tegen zijn aanhouding en ging in gevecht met de agenten. Die liepen daarbij volgens Omroep Zeeland een gebroken neus en mogelijk een hersenschudding op. Ze moesten door een arts worden behandeld en konden hun dienst niet vervolgen.

De man is door andere politiemensen naar het bureau gebracht voor een ademanalyse. Daaruit bleek dat hij ruim vier keer te veel had gedronken. Zijn rijbewijs is ingevorderd en de gewonde agenten hebben aangifte tegen hem gedaan.