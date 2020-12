Justitie in VS onderzoekt belastingfraude zoon Biden

Hunter Biden, de zoon van de aankomend president van de VS, heeft bekendgemaakt dat hij wordt onderzocht vanwege belastingfraude. In een verklaring voegt hij eraan toe dat hij ervan overtuigd is dat hem niets kwalijk genomen kan worden.

Hunter Biden (50) zei dat hij deze week hoorde van het onderzoek door het ministerie van Justitie. Het loopt al sinds eind 2018 en richt zich onder meer op witwassen, schrijven Amerikaanse media. Er zouden daarvoor geen bewijzen zijn gevonden, maar het onderzoek zou desondanks zijn doorgegaan.

Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen was de zoon van Joe Biden geregeld onderwerp van aanvallen door de Republikeinen. Biden junior kreeg 50.000 dollar per maand van de grootste gasmaatschappij van Oekraïne, adviseerde een Roemeense zakenman die werd aangeklaagd voor corruptie en deed ook zaken in China. Dat was in de tijd dat zijn vader vicepresident was.

Joe Biden werd er later van beschuldigd aangedrongen te hebben op het ontslag van de Oekraïense openbaar aanklager, die onderzoek deed naar het bedrijf waar Hunter Biden voor werkte. Biden zelf heeft erkend dat hij de aanklager weg wilde hebben, maar de belangen van zijn zoon zouden daarbij geen rol hebben gespeeld. De aanklager zou te weinig werk hebben gemaakt van de strijd tegen corruptie.

De latere impeachment-procedure tegen president Trump had betrekking op diens vermeende pogingen om Oekraïne ertoe te dwingen onderzoek te doen naar de praktijken van Hunter Biden. Trump zou daarmee zijn Democratische rivaal hebben willen beschadigen.