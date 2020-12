Zware opgave handbalsters: 'Noorwegen is echt een beetje een stoomwals'

De handbalsters plaatsten zich dinsdag ternauwernood voor de hoofdronde op het EK - ANP

De opluchting was levensgroot bij de Nederlandse handbalploeg, toen dinsdagavond, na een dramatisch begin tegen Hongarije, alsnog de hoofdronde van het EK werd bereikt. "Een gevoel van: oooh, we kunnen het nog, we hebben er weer zin in", zo beschrijft keepster Tess Wester een dag later de sfeer binnen haar team. Zelfs bondscoach Emmanuel Mayonnade kan na een paar slapeloze nachten weer met plezier naar zijn favoriete Franse hiphop luisteren op zijn hotelkamer. Want ondanks twee nederlagen in de eerste twee duels kan en mag de ploeg nog altijd dromen van de Europese titel.

Veel tijd om feest te vieren is er overigens niet geweest voor de regerend wereldkampioen. Vanavond is het ijzersterke Noorwegen, topfavoriet voor de eindzege, de eerste tegenstander van Oranje in de hoofdronde van het EK. Rekensommetje In die hoofdronde treft Nederland alleen de landen waar het in de eerste ronde nog niet tegen gespeeld heeft: behalve Noorwegen zijn dat Duitsland en Roemenië. En dan komt er ook nog een hoop gereken aan te pas. Nederland neemt namelijk twee punten mee uit de eerste ronde, maar alleen de nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de halve finales. "We hebben natuurlijk het rekensommetje gemaakt wat er nodig is om de halve finales te halen, maar het wordt gewoon heel lastig", vreest Wester.

"Duitsland is gewoon een hele goede ploeg. En Noorwegen speelt heel sterk. Dat wordt gewoon een hele zware kluif", aldus de keepster van Oranje. Noren gooiden schema om Dat Nederland ook maar meteen tegen de topfavoriet Noorwegen uitkomt, heeft volgens Wester alles te maken met geld. "Helaas is het in het handbal zo dat degenen die betalen ook het schema kunnen bepalen. De Noren en de Denen hebben vanwege tv-rechten het schema zo omgegooid dat we eerst tegen Noorwegen spelen en dan tegen Duitsland." Volgens Wester ondervindt Oranje daar ook zeker hinder van, want de ploeg moet nu volgende week twee wedstrijden achter elkaar spelen, op maandag en dinsdag. Als het schema niet was aangepast had de ploeg in ieder geval nog een rustdag daartussen gehad. "Wat dat betreft denk ik dat het zeker een nadeel is." Bekijk hieronder het interview met Tess Wester, waarin ze vooruitkijkt naar het duel met Noorwegen:

Hoe het ook zij: Oranje zal aan de bak moeten tegen het Noorse sterrenensemble. Al jarenlang is de ploeg een grote angstgegner voor Nederland: vorig jaar versloeg de ploeg van Mayonnade Noorwegen nog op het WK, maar dat was voor het eerst in twintig (!) jaar. Ook dit EK maakt de Scandinavische ploeg tot nu toe indruk met sterk spel en drie overwinningen. "Noorwegen is echt een beetje een stoomwals. Ze spelen met heel veel snelheid naar voren", legt Wester uit. Noren beter dan vorig jaar Een belangrijke pion in dat snelle spel is Nora Mørk, de gedeeld topscorer van dit EK met 22 goals uit 28 schoten. Tegen Duitsland scoorde ze maar liefst 12 keer uit 15 schoten. "Ze hebben bij Noorwegen veel geblesseerde meiden weer terug bij de ploeg, zoals Mørk en Veronika Kristiansen, die gewoon heel erg goed zijn. Daardoor is het team beter dan vorig jaar", zegt Wester. Toch denkt de Oranje-keepster dat haar ploeg een kans heeft tegen de sterke opponent. "Laat ik zeggen dat in handbal alles kan: in de Europese top kan iedereen van elkaar winnen. Het wordt wel heel lastig. Ik denk dat we echt onze top moeten halen om van Noorwegen te winnen. Maar niks is onmogelijk. Ik denk dat het er zeker in zit."