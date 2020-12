Prototype Starship SpaceX explodeert bij landing na 'geslaagde test'

Een prototype van de Starship-raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is bij de landing geëxplodeerd. Dat gebeurde kort na een testlancering bij de Amerikaanse plaats Boca Chica, in de staat Texas.

De raket was een prototype dat door Elon Musks bedrijf is ontwikkeld om mensen en vracht in toekomstige missies naar Mars en naar de maan te vervoeren. Ondanks de explosie spreekt SpaceX van een geslaagde test.

De onbemande raket explodeerde toen het een landingsplatform raakte na een gecontroleerde daling. De bedoeling van de testvlucht was om een hoogte van zo'n 12,3 kilometer te bereiken, voor het eerst aangedreven door drie van de nieuwe door SpaceX ontwikkelde Raptor-motoren. De hoogte werd volgens de berichten bereikt.

Musk schreef direct na het incident op Twitter dat de druk in de tank van de brandstofkop van de raket laag was tijdens de daling en dat de raket daarom een harde landing maakte. Musk voegde daaraan toe dat SpaceX bij de test alle data heeft verzameld die het nodig heeft. Hij toonde zich dan ook optimistisch over een missie naar Mars: