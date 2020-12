Salzburg valt aan, maar Atlético wint en gaat door in Champions League

Atlético Madrid viert de treffer van Mario Hermoso - Getty Images

Atlético Madrid heeft door Red Bull Salzburg in de laatste groepswedstrijd te verslaan, de achtste finales van de Champions League behaald. In de strijd om de tweede plaats in groep A won het met 2-0 bij de Oostenrijkers. Bayern München, dat met 2-0 te sterk was voor Lokomotiv Moskou, was al zeker van de groepswinst. Salzburg moest winnen om Atlético van de tweede plek te stoten en begon fel. Mergim Berisha schoot op de paal, Dominik Szoboszlai stuitte op Atlético-keeper Jan Oblak en Enock Mwepa kopte over.

Stand groep A - NOS

De goal viel echter aan de overkant: Mario Hermoso kopte raak uit een vrije trap van Yannick Carrasco. Na de rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Salzburg, dat nog nooit overwinterde in de Champions League, kreeg via Rasmus Kristensen, Szoboszlai, Patson Daka en Mwepa enkele grote kansen, miste ze en zag Atlético vervolgens wel toeslaan uit een counter: een voorzet van Angel Correa werd door Carrasco met een volley in het doel geschoven.

City wint groep C, Olympiakos naar Europa League In groep C waren voor vanavond bijna alle kaarten al geschud. Manchester City en FC Porto waren al zeker van de volgende ronde in de Champions League, Olympique Marseille en Olympiakos streden nog om het Europa League-ticket. City-Marseille eindigde in 3-0 en Olympiakos-Porto in 0-2. Dat betekent dat de Grieken, die gelijk eindigden met de Fransen, op grond van een beter onderling resultaat overwinteren in Europa. De groepswinst was voor City, dat Porto uiteindelijk drie punten voorblijft in de eindstand. Hoewel er voor City niets meer op het

spel stond, gingen de Engelsen vol voor de winst. Die kwam er door goals na rust van Ferran Torres, Sergio Agüero en Raheem Sterling. FC Porto won van Olympiakos door een penalty van Otávio en een schot van Mateus Uribe.