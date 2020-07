Dodental protest Ethiopië opgelopen tot bijna 170

Het dodental bij protesten na de dood van een populaire Ethiopische zanger is opgelopen tot ten minste 166. De meeste slachtoffers vielen in de regio waar Hachalu Hundessa vandaan kwam en waar een groot deel van de inwoners Oromo zijn, de grootste etnische groep in Ethiopië. In de hoofdstad Addis Abeba kwamen tien mensen om. Meer dan duizend mensen zijn opgepakt. Het geweld zou nu zijn gestopt.

Hachalu werd maandag in de hoofdstad doodgeschoten door nog onbekende aanvallers. Vijf mensen zijn opgepakt. Jongeren gingen uit protest de straat op in Addis Abeba en de aangrenzende regio en staken autobanden in brand. De spanningen zetten de etnische verhoudingen in het land op scherp. Mogelijk zijn de rebellenbeweging Oromo Liberation Front en de oppositiepartij Tigray People's Liberation Front erbij betrokken.

De protestzanger, die met zijn songs heeft bijgedragen aan de verkiezing van premier Abiy, is donderdag onder strenge politiebewaking begraven in de stad waar hij vandaan kwam, Ambo, ongeveer 100 kilometer ten westen van Addis Abeba.

Gecoördineerde acties

Volgens de premier is zijn gewelddadige dood het gevolg van gecoördineerde acties om het land de destabiliseren. Op een bijeenkomst vrijdag noemde hij geen namen, maar beloofde dat de verantwoordelijken rekenschap moeten afleggen voor hun daden.

Abiy zei ook dat oppositiebewegingen die in 2018 hebben geprofiteerd van een amnestieregeling de wapens opnemen in plaats van met ideeën en politieke voorstellen te komen. Drie vooraanstaande oppositieleiders zijn opgepakt bij de onrust afgelopen week, maar het is niet duidelijk waarvan zij worden verdacht.