Aantal huishoudens dat belegt onverwacht hard gestegen

Het aantal Nederlanders dat geld heeft belegd is in 2020 met ruim een kwart toegenomen. Er zijn nu 1,75 miljoen huishoudens die geld in onder meer aandelen en beleggingsfondsen hebben gestopt, blijkt uit onderzoek van het bureau Kantar.

Het gaat om een stijging van 17 procent ten opzichte van vorig jaar. Vooral de lage rente op spaarrekeningen maakt beleggen aantrekkelijk. Nederlanders hopen dat ze via een belegging meer geld kunnen verdienen dan wanneer ze geld op de bank te laten staan, blijkt uit het onderzoek onder 37.954 huishoudens.

Meer tijd over

Ook de coronacrisis speelt een rol: huishoudens zaten vaker thuis. Mensen hadden daardoor meer tijd om zich in beleggingen te verdiepen, zegt Kantar.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders steeds vaker zelf kiezen in welke aandelen of beleggingsfondsen ze investeren. In voorgaande jaren was geautomatiseerd beleggen juist populairder. Die vorm groeit nog steeds, maar zelf beleggen is nu dus ook in trek.

Waarom wil je gaan beleggen? En hoe pak je dat aan? Deze beginnende beleggers leggen het uit: