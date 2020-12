Goudhaantje Benzema kopt Real naar achtste finales, De Vrij's Inter sneuvelt

Na het vertrek van Cristiano Ronaldo (2018) en in mindere mate Gareth Bale (2020) is Karim Benzema uitgegroeid tot de onbetwiste aanvalsleider van Real Madrid.

De Fransman scoort en staat er op de momenten dat het moet, zoals woensdagavond bleek in de cruciale Champions League-ontmoeting met Borussia Mönchengladbach. Real was voor aanvang allesbehalve zeker van een vervolg in het miljardenbal, maar schaarde zich dankzij een 2-0 zege op de Duitsers 'gewoon' onder de laatste zestien. Beide doelpunten werden gemaakt door Benzema

De 32-jarige spits voorkwam daarmee een historische uitschakeling. Real Madrid sneuvelde sinds de invoering van de Champions League nooit in de groepsfase.